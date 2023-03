"Energia alla spina" Al via l’eco-bonus per il microfotovoltaico

Il Comune contribuisce all’acquisto di sistemi microfotovoltaici (plug&play) e piccoli impianti fotovoltaici da giardino o da balcone con un contributo di 150 euro per i cittadini e le cittadine residenti e gli enti pubblici, le associazioni onlus e le aziende con sede legale sul territorio comunale. Dopo l’individuazione, tramite una manifestazione di interesse, dei rivenditori che hanno aderito all’iniziativa, adesso può essere formalmente richiesto l’eco-bonus per l’acquisto di sistemi microfotovoltaici capaci di fornire al cittadino la possibilità di assistere ai suoi consumi quando c’è il sole e fornendo un supporto prezioso di energia gratuita e pulita. "Con questo progetto – dichiara l’assessora Mirjam Giorgieri (nella foto) – vogliamo promuovere in modo tangibile la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, con un progetto che incentiva l’acquisto di micro-sistemi da balcone quale soluzione di breve termine al "caro bollette" alternativa all’installazione di impianti fotovoltaici tradizionali che non sempre è alla portata di tutti sia per ragione di costi che per vincoli paesaggistici; inoltre ricordo che le ditte che hanno aderito al progetto hanno la loro sede nel nostro Comune, una opportunità per incentivare il commercio". L’avviso, la domanda per richiedere il contributo e l’elenco degli esercizi commerciali sono pubblicati sul sito web del Comune di Follonica, nella sezione "Ambiente". L’eco-bonus rilasciato dal Comune di Follonica potrà essere speso in uno dei seguenti rivenditori Elettrofollonica srl, via dell’Agricoltura 226, Fanelli Energia srl, via dell’Edilizia 108.