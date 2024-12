Emporio di Comunità, che realtà. Tanti i servizi ai cittadini di Massa

Si chiama Emporio di Comunità ed è stato inaugurato un anno fa a Massa Marittima per erogare servizi di prossimità, dopo la riqualificazione dei locali dell’ex delegazione comunale, realizzati dal Comune con un contributo di 97mila euro, ottenuto dalla partecipazione al bando Far Maremma ‘Reti di protezione sociale nelle zone rurali’. L’amministrazione comunale ha attivato tre diverse collaborazioni: tramite convenzione con la Misericordia, nei locali al piano terra viene realizzato il progetto "T’Accompagno", pensato in particolare per gli anziani: i volontari sono a disposizione dei cittadini che non hanno la possibilità di spostarsi in modo autonomo, per accompagnarli negli uffici, a fare la spesa o dal parrucchiere, o a svolgere tutte quelle commissioni che richiedono degli spostamenti. La cooperativa sociale Arcobaleno si occupa del progetto "Emporio Solidale": l’operatore il giorno di apertura dello sportello garantisce assistenza nella compilazione di documenti di varia natura, dalla prenotazione di visite specialistiche, alla prenotazione prelievi ed esami, ritiro di referti tramite fascicolo sanitario elettronico, cambio del medico o del pediatra, certificati anagrafici, ritiro e spedizione pacchi postali, invio resi, e commerce, pagamento di bollettini postali, bollette bolli auto, ricariche telefoniche, pagamento ticket, pagamento di servizi comunali. Questi servizi sono erogati a titolo gratuito. La cooperativa Il Melograno garantisce il progetto "Ripara casa" per rispondere a tutte le piccole richieste di manutenzione delle abitazioni come la riparazione di una finestra o un piccolo lavoro idraulico, in questi casi prevedendo un pagamento del servizio.