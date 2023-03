"Emozione di esistere" per gli ipovedenti

In onore della commemorazione della festa della Toscana l’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti è lieta di invitare la comunità alla rappresentazione teatrale dal titolo L’Emozione di Esistere. L’evento si terrà al teatro della chiesa dell’Addolorata oggi alle 21 e a Roccatederighi nel comune di Roccastrada il 2 aprile alle 17. L’unione italiana ciechi e ipovedenti, attraverso questa rappresentazione, porta il suo messaggio di viaggio interpersonale nel cammino incessante verso una luce che va al di là degli occhi, per vedere l’anima di ognuno unirsi e rinascere nell’unica voce dell’esistenza. Ripartire e ritrovarsi tra sconfitte e vittorie, tra paure e conferme, verso la dignità della propria esistenza, che diventa forza ed esempio di una Vita espressa attraverso la sofferenza e la consapevolezza. Un viaggio condiviso continuo e incessante, che lo spettatore vivrà come proprio ritrovando una sua personale identità: ritroverà una fragilità inespressa che si trasforma in coraggio, in forza e poi di nuovo una nuova storia che da capo ci ritrova piccoli difronte a grandi prove. La maggior parte degli attori sono nostri soci di vari tipologie di età, che vivono quotidianamente sfide personali, culturali e sociali e che in particolar modo affrontato la disuguaglianza e il pregiudizio. La modalità della drammatizzazione permette l’impossibile. La regia è curata dal regista Francesco Tarsi (nella foto), che con cura e pazienza ha creduto nei talenti e nei messaggi dei nuovi attori, conducendo con maestria la loro libera espressione e il loro desiderio di portare qualcosa di nuovo e rappresentativo. La scelta del paese di Roccatederighi, presso il comune di Roccastrada, è dettata dalle caratteristiche che si presentano nel territorio e dall’eccellente collaborazione della proloco del borgo maremmano.