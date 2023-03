Emergenze climatiche Firmato l’accordo tra Asl e Croce rossa

Il Comitato Costa d’Argento della Cri ha firmato con l’Asl, anche per quest’anno, il protocollo per le emergenze climatiche. Emergenza freddo, in autunno e in inverno, con le unità di strada in aiuto dei senza fissa dimora che dormono all’addiaccio. Emergenza caldo in estate a sostegno soprattutto degli anziani soli e di chi può essere messo in difficoltà psichica e fisica dal caldo eccessivo. Con questo accordo, Cri intende confermare il proprio ruolo sul territorio, che è molto attento al sociale e alle problematiche, che vanno ad interessare zone geografiche dove, soprattutto in certi periodi dell’anno, la crisi economica o la disoccupazione possono creare situazioni di disagio di tipo sociale, assistenziale o di relazione. Di fronte alle quali Cri non può restare ferma, attenta come sempre alle attese delle persone bisognose, dal punto di vista sanitario, socio-assistenziale e anche economico.