Emergenza predazioni a Grosseto: tavolo interistituzionale tra Regione e Ispra

La Maremma è tra le aree più critiche ed interessate dal fenomeno delle predazioni in Italia. E’ come un grande "ristorante" a cielo aperto, un’area "vocata" alla proliferazione dei lupi ed ibridi che trovano, proprio grazie all’altissima concentrazione di allevamenti ovi-caprini (circa 1.200 secondo l’anagrafe nazionale zootecnica) prede facili ed abbondanti da "cacciare" ogni giorno. Una presenza, quella dei lupi, non più discreta e schiva con gli avvistamenti vicini ai centri abitati che sono ormai all’ordine del giorno e che pongono interrogativi anche per la sicurezza dei cittadini. Con il piano lupo nazionale fermo ancora al palo della conferenza Stato-Regioni, Grosseto cerca di trovare una strada alternativa per tutelare la zootecnia maremmana. L’emergenza predatori finisce nuovamente sul tavolo della Prefettura di Grosseto che convocato l’Ispra per un confronto tecnico e soprattutto per capire quali potrebbero essere le soluzioni, nel rispetto delle normative vigenti, da poter mettere in campo. "Accogliamo favorevolmente la proposta del tavolo interistituzionale con la vice presidente Stefania Saccardi e Ispra richiesto dalla Prefettura di Grosseto – spiega Simone Castelli, presidente Coldiretti Grosseto –. La presenza dei lupi è sottostimata così come quella delle predazioni. Gli indennizzi, per quanto importanti, non possono essere la soluzione. La soluzione che chiediamo è un piano di gestione dei predatori a tutela degli allevatori, della genetica delle greggi, della filiera ovi-caprina che alimenta una fetta importantissima dell’economia agroalimentare del nostro territorio, dell’occupazione e dei cittadini". Sono quasi 2.500 gli eventi di predazione in regione a danno delle aziende zootecniche in un quinquennio. Due terzi tra Grosseto e Siena. 500 all’anno. Più di uno al giorno. 7.405 i capi predati, quasi 1.500 ogni anno, il 95% sono pecore secondo lo studio dell’Ispra.