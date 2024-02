Emergenza neve sulla stazione sciistica di Castel del Piano: Asea denuncia la situazione critica

Asea, l’associazione che raggruppa gli artigiani amiatini, torna sulla situazione della stazione sciistica. "Da anni – dicono da Asea – la stazione sciistica versa in uno stato di emergenza. I cambiamenti climatici sono evidenti e gli inverni senza neve sono sempre più frequenti. Questo era stato ben previsto dagli amministratori negli scorsi anni che infatti, dal 2012 in poi hanno investito oltre 3 milioni di euro sugli impianti di accumulo idrico e innevamento artificiale. Tema molto spinoso tanto è vero che la montagna ha due facce. Una bianca come la neve a quota 1300, con un campo scuola aperto, e una verde come l’erba in Vetta, dove non un fiocco di neve è caduto o è stato prodotto con l’innevamento programmato". La differenza tra il Prato delle Macinaie (comune di Castel del Piano) e la vetta salta agli occhi e tutti non riescono a trovare una spiegazione. "Attualmente – prosegue Asea – sull’Amiata vi sono 3 stazioni di pompaggio che possono riversare attraverso i cannoni sparsi sulle varie piste da sci, circa 400 metri cubi all’ora di acqua per produrre neve artificiale. Se non fosse che solo una stazione di pompaggio è attualmente utilizzabile, a seguito della decisione dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia di disalimentare due stazioni di pompaggio. Le temperature basse dei giorni scorsi hanno fatto si che gli operatori potessero aprire il campo scuola Macinaie, senza che fosse caduto un fiocco di neve naturale". Asea parla di una montagna a due velocità.