Emergenza laguna di Orbetello: "Il pompaggio delle acque a febbraio è completamente inutile e dannoso"

Il pompaggio delle acque a febbraio? Una cosa completamente inutile, anzi dannosa. Non ha dubbi il biologo Mauro Lenzi, esperto dellaguna di Orbetello, per la quale ha ideato il sistema di risospensione dei sedimenti. Purtroppo, se le risorse per il metodo da lui ideato sono sempre mancate, minandone gli effetti positivi, quelle spese invece per il pompaggio delle acque sono, secondo il biologo, buttate via. "Pompare a febbraio acqua di mare in laguna da Fibbia e Nassa – afferma Lenzi – è una follia. Significa chiudere le paratoie dei due canali al libero flusso con il mare e impedire la montata naturale del novellame dal mare alla laguna. Inutile lamentarsi che la pesca è in decadenza e la situazione economica dei pescatori è sempre più critica, se poi si fanno queste scelte". "Le ragioni del pompaggio invernale – dice – non sono assolutamente legate alla qualità dell’ambiente lagunare, quanto all’innalzamento del livello della laguna per evitare che le cove degli uccelli migratori, che nidificano ai margini della battigia a partire da marzo, siano poi allagate a giugno. Ma per questo scopo servirebbero soluzioni diverse, piuttosto che penalizzare la pesca e spendere danaro pubblico in energia elettrica e manutenzione delle strutture idrovore". Insomma, è tutto sbagliato, a cominciare dalla convinzione che pompare acqua marina serva a qualcosa. "Posso capire il cittadino che, all’oscuro dei fatti e dei recenti studi sull’argomento, abbia la percezione che il pompaggio sia una soluzione dei problemi lagunari – dice Lenzi – ma mi stupisce che chi è a conoscenza di come stanno le cose, continui a perseverare in questa scelta, che interessa ormai 8 mesi all’anno". Lenzi citapoi gli studi fatti con il professor Mario Innamorati e più di recente dal professor Claudio Lubello. Sempre la stessa conclusione: tanta acqua si immette artificialmente, tanta ne sarebbe entrata per flusso naturale. La prima con costi energetici, la seconda gratuitamente. Perché allora si persevera in questa pratica? "Non si ha il coraggio di sospenderla – cihude – perché se dovesse verificarsi una distrofia estiva e non si fosse pompato, l’opinione pubblica potrebbe accusare i responsabili di non averlo fatto. Ma è necessario rivedere tutto il sistema di gestione ambientale della laguna perché o non si fa quasi nulla o lo si fa male".

Riccardo Bruni