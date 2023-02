Emergenza antifascismo Ecco il libro di Francesca Totolo

Sarà presentato domani a Follonica dall’associazione "La Forgia" il libro "Emergenza antifascismo" della reporter e ricercatrice indipendente Francesca Totolo. "Esiste veramente in Italia un’emergenza fascismo? A sentire i media dominanti, sembrerebbe di sì – dice l’associazione La Forgia –. Soprattutto quando si avvicinano le elezioni. Eppure, la realtà è molto diversa. Con dati, sentenze e analisi d’intelligence alla mano, Francesca Totolo dimostra che, se in Italia c’è un’emergenza, è proprio quella dell’antifascismo militante: una galassia disseminata su tutto il territorio nazionale che pratica sistematicamente la violenza politica, e in alcuni casi, addirittura il terrorismo". E lo fa, peraltro, sotto l’ala protettiva di giunte, amministrazioni e partiti della sinistra istituzionale. L’autrice, presente all’evento, è da sempre impegnata in inchieste "scomode" che spaziano dalla storia ma anche alle ultime vicende recenti. In questa opera vengono affrontati temi più che mai attuali e ricorrenti nello scenario politico del nostro paese: basti pensare alle polemiche istituzionali e i disordini pubblici in atto proprio in questi giorni a causa dell’attività della galassia anarchica.

L’associazione "La Forgia" dunque, da sempre vicina alla vita sociale e culturale della città, rinnova l’invito a tutti i cittadini a partecipare alla presentazione che verrà fatta domani al bar "Pagni" di Corso Italia a Follonica alle 17.30.