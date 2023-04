Elmu cerca personale specializzato "Avremmo bisogno di 3-4 unità in più"

L’azienda grossetana Elmu, esempio dell’evoluzione tecnologica applicata alla metalmeccanica, cerca nuovo personale specializzato da inserire in organico. E offre un’occasione a chi sta per concludere un percorso di studi dedicato a fornire tutte le competenze necessarie per lavorare in questo comparto. Per questo gli alunni della classe V Meccanica e Meccanotronica del "Manetti Porciatti", accompagnati dal docente di Meccanica, Giovanni Balasson, hanno visitato la sede di Elmu in via Genova, in modo da scoprire tutte le applicazioni pratiche di quanto appreso durante gli studi. Orientamento finalizzato a un eventuale futuro in azienda.

"Attualmente – dice Luca Cioni, uno dei soci di Elmu con Gianni Cioni e Paolo Terzuoli – abbiamo in organico 21 dipendenti, tutti della provincia di Grosseto, ma avremmo bisogno di almeno 3-4 unità in più.

Crediamo nell’attività di orientamento in collaborazione con gli istituti scolastici, un rapporto da sempre costruttivo per reperire e coltivare nuove leve da inserire in azienda. Attualmente abbiamo necessità di professionalità specifiche per accompagnare la naturale evoluzione del nostro lavoro: in particolare cerchiamo un tecnico addetto ad un nuovo macchinario misuratore.