"Elisoccorso, no polemiche" Il sindaco si difende

"Respingo totalmente le accuse che mi sono state rivolte dal Pd". A ribadirlo è il sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini in riferimento al fatto accaduto qualche giorno fa alla piazzola di atterraggio dell’elisoccorso di Castel del Piano. Il dibattito, animato anche sui social, è un argomento destinato a durare a lungo, almeno fino a quando non saranno chiare le responsabilità e soprattutto le azioni da mettere in campo perchè quanto accaduto non succeda di nuovo. L’assenza di illuminazione della piazzola non ha permesso all’elicottero inviato per soccorrere una persona di atterrare, quindi è dovuto arrivare un altro mezzo. Il Partito Democratico è andato all’attacco dell’amministrazione comunale: "Il comune è sempre responsabile del mancato funzionamento di un servizio". "Sto approfondendo la questione – commenta il sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini – domani (oggi per chi legge) ho un incontro con i soggetti interessati per chiarire le responsabilità e soprattutto trovare una soluzione affinché quanto accaduto non accada una seconda volta. Non ci dimentichiamo che di mezzo ci sono le vite delle persone". La piazzola di atterraggio è senza luce e occorre dotarla nuovamente di illuminazione, anche perché per gli interventi in notturna quella di Castel del Piano è l’unica sull’Amiata. "Esistono da anni degli accordi di gestione della piazzola – specifica il sindaco di Castel del Piano - sono precedenti alla mia elezione da sindaco e di questo voglio capire meglio. Questo lo dico perchè in questi giorni stanno piovendo molte accuse nei miei confronti e sull’attuale amministrazione. Detto ciò lavoreremo per migliorare questa convenzione e dunque rendere sicura e funzionale al cento per cento questa piazzola".