Elezioni, sinistra in campo: "Avanti su questa strada. Ricciuti il nome giusto"

Francesco Ciompi in caso di primarie. Altrimenti via libera ad Alessandro Ricciuti. Gli iscritti e le iscritte di Rifondazione Comunista di Follonica si sono riuniti per analizzare la situazione delle candidature a sindaco per la coalizione di centrosinistra delle future elezioni amministrative dell’8-9 giugno. "In caso di primarie – dicono – il candidato che proporremo sarà il nostro assessore Francesco Ciompi. Ma lo spirito unitario e di collaborazione che ci ha sempre contraddistinto in questi anni di amministrazione della città ci porta a preferire uno scenario con un candidato che riesca fin da subito ad unire la coalizione senza il ricorso alle primarie. Riteniamo infatti che una sintesi politica su una figura debba e possa essere fatta nell’esclusivo interesse della città di Follonica".

Rifondazione ha già l’accordo con il resto della sinistra follonichese sul nome di Alessandro Ricciuti, attuale assessore allo sviluppo economico del sindaco Benini. "I temi a noi cari sono e saranno il bene pubblico, la tutela dell’ambiente, la difesa del lavoro all’interno di un’economia del comprensorio diversificata tra industria, turismo, servizi e agricoltura – aggiungono – Una coalizione che si sta allargando, rispetto all’attuale, con l’adesione di nuove formazioni, a dimostrazione del buon lavoro svolto. Non ci sono alternative plausibili a tutto ciò. Riteniamo positivo l’operato della giunta Benini. Per quanto dimostrato in questi anni riteniamo che la sintesi della coalizione che si presenterà a giugno possa essere rappresentata dall’attuale assessore Alessandro Ricciuti. Ricciuti – chiudono – rappresenta una continuità con l’attuale sindaco sia per caratteristiche politiche ed umane, sia per la capacità di intercettare consensi anche in un elettorato non propriamente di centrosinistra".