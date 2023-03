Elezioni, incontro tra Pd Sinistra e Terzo Polo

Venerdì sera nella sede della sezione del Pd si è tenuto un incontro finalizzato a creare una coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioni comunali. Guidata dal segretario provinciale Giacomo Termine, la delegazione del Pd ha accolto i rappresentanti di Italia Viva e di Azione insieme a quelli di Sinistra Italiana per dare vita a una coalizione che sostenga la candidatura di Stefania Ulivieri. Un primo approccio che non ha sortito effetti definitivi ma che ha posto le basi per trovare ulteriori e maggiori convergenze. La presenza di Termine è riprova di come, a Gavorrano, il centrosinistra punti a un’alleanza forte e omogenea, per confermare sullo scranno più importante di piazza Buozzi un esponente della coalizione. Da parte della base del Pd, ma anche per espressione di suoi esponenti, è stata, a più riprese, confermata l’intenzione e la volontà che la fascia tricolore, in caso di vittoria, sia ad appannaggio del partito della Schlein. Comunque, per dirla con Termine, è ancora presto per tirare le somme.