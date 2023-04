Elezioni in Maremma Due liste devono cambiare il proprio simbolo

Due colpi di scena dopo la presentazione delle liste. A Gavorrano, Stefania Ulivieri, candidata a sindaco per la lista "Gavorrano Progressisti Uniti" è dovuta correre ai ripari togliendo dal simbolo della sua lista l’immagine delle due torri, figure presenti sul gonfalone del Comune e dunque giudicate non idonee dalla commissione. Il simbolo è già stato aggiornato, quindi pericolo scampato. È stato inoltre sorteggiato l’ordine delle liste sulla scheda elettorale: la numero uno è quella di Ulivieri "Gavorrano Progressiti Uniti" e la due è la lista di Andrea Maule "Noi per Gavorrano". Richiamato a correggere il simbolo della lista anche Gabriele Caroti, candidato a Semproniano per "lista Fiamma Tricolore". Confermati a Castell’Azzara i due candidati a sindaco, Marco Papalini per la lista "Futura" che sulla scheda elettorale ricoprirà la posizione numero uno e Tullio Tenci per "Uniti per il comune" che invece sarà la lista numero due. Sorteggiato l’ordine delle liste sulla scheda elettorale anche a Monte Argentario: la numero uno è quella del candidato Roberto Cerulli "Per l’Argentario", la due è la lista guidata da Arturo Cerulli "Civico 23" e la numero tre è la lista di Priscilla Schiano "Argentario nel Cuore". Confermata a Magliano la corsa a 4 e anche per questo Comune sono stati sorteggiati i posizionamenti delle liste sulla scheda elettorale. Il primo posto sulla scheda sarà ricoperto dal candidato Gabriele Fusini "Magliano 2028", Mirella Pastorelli con "Pronti per cambiare" è la numero due, Diego Cinelli candidato sindaco di "Magliano Comune Aperto" si troverà al numero tre e Giancarlo Tei, candidato per "La Civica" è al quarto posto. In totale dunque sono tredici i candidati a sindaco per la tornata elettorale del 14 e 15 maggio nei cinque Comuni al voto in provincia di Grosseto. I Comuni chiamati ad eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale sono tutti con meno di 15mila abitanti e per questo il turno sarà unico senza ballottaggio. Si vota con il sistema maggioritario che prevede la vittoria del candidato sindaco che prende un voto in più degli altri. Monte Argentario, Gavorrano e Semproniano tornano al voto dopo la normale scadenza di mandato. Diverso invece per Magliano in Toscana e Castell’Azzara, il primo è commissariato da maggio 2022, il secondo da giugno 2022.

Nicola Ciuffoletti