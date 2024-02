Elezioni comunali. E’ ancora tempo di grandi manovre. Prime candidature

L’8 e il 9 giugno si voterà per eleggere 14 sindaci grossetani. Non ci sarà limite di mandato per i sindaci dei Comuni piccoli, e salirà a tre il limite dei mandati per quelli da 5 a 15 mila abitanti. Nessun cambiamento invece per le amministrazioni più grandi. Partendo da Follonica, il sindaco Andrea Benini è alla fine del suo secondo mandato, quindi non più ricandidabile, e al momento il centrosinistra ha due candidati sindaco, per questo dovrà trovare necessariamente una sintesi. Si tratta di Andrea Pecorini, attuale vicesindaco e candidato ufficiale del Pd e Alessandro Ricciuti, assessore al turismo candidato sindaco di "PrimaVera Civica". Nel centrodestra si fanno i nomi di Matteo Buoncristiani (civico indicato da Fratelli d’Italia) e Eleonora Goti (Forza Italia). La notizia del terzo mandato ha mischiato nuovamente le carte a Roccastrada e Massa Marittima, dove i due sindaci del Partito Democratico stanno valutando l’idea di ricandidarsi per un terzo. Nello specifico a Roccastrada, Francesco Limatola, dopo aver svolto tutti i necessari passaggi politici, ha sciolto le riserve e si candida per il suo terzo mandato da sindaco. A Monterotondo Marittimo il sindaco Giacomo Termine (Pd) è ufficialmente in corsa per il terzo mandato. Rimanendo nella zona delle Colline Metallifere, il sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi, al termine del secondo mandato, non sembra convinto di correre di nuovo ma al momento scarseggiano i nomi, sia per il centrosinistra che per il centrodestra. A Isola del Giglio Sergio Ortelli vorrebbe chiudere la sua lunga esperienza politica. "Non intendo ricandidarmi a un quarto mandato. Si sta lavorando a un altro candidato. Diciamo che devono venire fuori tutte le condizioni". A Scarlino il centrosinistra è partito in anticipo, a correre molto probabilmente contro l’attuale sindaco Francesca Trevison sarà il segretario del Pd locale, Luca Niccolini. Situazione ancora molto confusa per il centrosinistra a Sorano. L’attuale sindaco Pierandrea Vanni non esclude al 100% una sua nuova candidatura. L’obiettivo potrebbe essere quello di dare seguito alla squadra di governo degli ultimi 5 anni ma non tutti sono d’accordo. Intanto il Partito Democratico soranese sembra sia al lavoro per proporre un candidato nuovo, nome che dovrebbe uscire dalla segreteria locale a inizio della prossima settimana. È invece tutto più chiaro sull’altro fronte, quello di "Sorano Rinasce" lista civica, vicina al centrodestra guidata da Ugo Lotti. Sull’Amiata la campagna elettorale è iniziata a Castel del Piano. Ieri Cinzia Pieraccini, candidata civica, si è presentata alla popolazione che l’ha accolta da Venerio, mentre per il centrodestra è quasi sicuro che il sindaco Michele Bartalini correrà per il secondo mandato. Ad Arcidosso, per ora il candidato civico Marcello Bianchini se la canta e se la suona, a Seggiano il sindaco Daniele Rossi non esclude una sua nuova candidatura, così come sembra essere propensa a ricandidarsi Alessandra Biondi, sindaco di Civitella Paganico.

Nicola Ciuffoletti