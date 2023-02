Elezioni amministrative di maggio Circolano già i primi nomi per il Comune di Castell’Azzara

Si scaldano i motori per la campagna elettorale. Il Comune di Castell’Azzara sarà uno dei comuni grossetani che andrà al voto per l’elezione di un nuovo sindaco. Ancora non ci sono candidati ufficiali, ma come accade nel pre campagna elettorale, alcuni nomi stanno emergendo. Il fatto che l’ex sindaco, Maurizio Coppi, cittadino di Selvena, abbia deciso di non ricandidarsi, non esclude che anche per questa tornata elettorale si possa presentare un candidato della frazione. Il nome che circola da settimane è quello di Alessandro Ciaffarafà, uomo di esperienza, è stato assessore nella giunta comunale di Santa Fiora dal 2017 al 2019 occupandosi di commercio, turismo. Si è occupato anche di cultura, ricoprendo fino a poche settimane fa il ruolo di presidente della Fondazione Santa Fiora Cultura. Ciaffarafà ha lavorato per anni nella pubblica amministrazione, conosce bene il comune di Castell’Azzara. Interpellato da La Nazione sulla sua possibile candidatura ha risposto. "Non la escludo – commenta – sono a servizio della collettività". Insomma sappiamo che il suo nome sta trapelando e a molti piacerebbe averlo come capolista. Il centrodestra non sta a guardare e sta ragionando sul candidato da proporre. L’idea da cui partire è quella di una lista civica. "Abbiamo aperto un ragionamento anche su Castell’Azzara – ha commentato Guendalina Amati, responsabile amiatina di Fratelli d’Italia -. Al momento non ci sono candidati certi ma ce la volontà di partecipare attivamente a questa tornata elettorale". Questa tornata elettorale potrebbe essere anche una corsa a tre. Il comune di Castell’Azzara, tolto l’ultima esperienza del sindaco Coppi, è un territorio dove storicamente i sindaci, seppur a capo di liste civiche, sono stati espressione del centrosinistra. Dal fronte progressista arrivano dunque segnali di vita e non è escluso che qualche ex sindaco concretizzi nuovamente la volontà di mettersi in gioco. C’è poi chi sta pensando a una quarta lista, civica e trasversale, ma già tre sembrano più che sufficienti per i circa 1200 elettori.

N.C.