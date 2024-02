Elezioni amministrative a Follonica. Pecorini: "Pronto a candidarmi"

"Contrordine compagni": il candidato sindaco di Follonica del Partito Democratico non è più la presidente del Consiglio comunale uscente, Francesca Stella, ma l’attuale vicesindaco, Andrea Pecorini, che in un primo tempo si era detto indisponibile a candidarsi alla poltrona di primo cittadino, per motivi esclusivamente personali. A raccontare come sono andate le cose è lo stesso segretario provinciale del Partito Democratico, Giacomo Termine. "L’assemblea comunale del Pd – ricorda Termine – ha votato compatta la candidatura di Andrea Pecorini, come del resto aveva votato compatta la candidatura di Francesca Stella, vedendo il vicesindaco in possesso di maggiori elementi in grado di riunire tutte le anime della coalizione di centrosinistra, che in tutto questi anni ha sostenuto Andrea Benini. Del resto tutti gli alleati, prima dell’iniziale diniego di Pecorini, avevano più volte manifestato il proprio assenso nei confronti di una sua candidatura a sindaco di Follonica".

Termine non lo dice ma il riferimento è sia alla componente di sinistra della coalizione che sostiene l’Amministrazione Benini, sia alla lista "PrimaVera civica". Ma PrimaVera civica non molla la presa e conferma che il proprio candidato sindaco è Alessandro Ricciuti. "Apprendiamo che il Pd ha indicato come suo candidato sindaco l’attuale vicesindaco Andrea Pecorini, di fatto ritirando la recente candidatura del presidente dl Consiglio Francesca Stella, la cui investitura era già stata comunicata ai cittadini. A fronte di ciò – prosegue PrimaVera Civica – ribadiamo con forza e determinazione il fatto che la società civile rivesta un ruolo primario di spinta nel panorama politico di Follonica riconfermando Alessandro Ricciuti in questa fase politica, come la persona più adatta e competente per rappresentare la figura di sindaco. Per noi la candidatura di Ricciuti appare l’unica in grado di convogliare tutte le istanze provenienti dalla comunità cittadina a prescindere dalla appartenenza politica".

E Pecorini? L’attuale vicesindaco, vista la delicatezza del momento si limita a confermare la propria disponibilità a candidarsi a sindaco facendo una precisazione: "Ho accettato perché a chiedermelo è stata la stessa Francesca Stella, se non me lo avesse chiesto lei non mi sarei candidato, perché i rapporti personali vengono prima di qualunque cosa".