Elezioni a Semproniano Il sindaco Petrucci si candida di nuovo per "passione politica"

"Mi candido per un altro mandato, è una questione di passione politica". Luciano Petrucci, sindaco di Semproniano correrà per un secondo mandato. Anche nel Comune amiatino si voterà domenica 14 e lunedì 15 maggio per il rinnovo del sindaco. Pronti a correre al fianco di Petrucci, Katia Barzagli (vicesindaco), Lucio Leoni, Gianluca Dubaldo, Enzo Pirro e Danilo Zammarchi. "Stiamo lavorando – commenta Petrucci – per completare la lista, l’idea è di mettere in piedi un progetto civico di dieci persone, più il candidato sindaco". Petrucci guarda al futuro con continuità rispetto alle politiche messe in campo dalla lista "Semproniano Bene Comune". "È una lista civica – conclude – dove all’interno coabitano persone che hanno diverse idee politiche ma che sono convinto possano rappresentare un valore aggiunto per il nostro territorio". Sul fronte dell’opposizione Alfonso Cavezzini che oggi siede sui banchi dell’opposizione e che 5 anni fa sfidò Petrucci, fa un passo indietro. "Non mi ricandido – commenta – non ho più gli stimoli necessari per fare politica". Cavezzini è stato sindaco dal 1979 al 194, poi fu rieletto per un secondo mandato ma nel 1985 lasciò l’incarico per incompatibilità con il lavoro. Poi è stato eletto sindaco nuovamente nel 1988. Sia Cavezzini e che Petrucci vedono l’assenza di una seconda lista come un elemento negativo. "Il Pd – conclude Cavezzini – avrebbe anche i numeri per provare a mettere in piedi una lista alternativa a quella di Petrucci. Consideriamo all’ultime amministrative che Semproniano è stato il terzo comune della provincia di Grosseto dove il Pd ha preso più voti. Al momento mi sembra che il Pd provinciale non stia lavorando a un progetto".

Nicola Ciuffoletti