Elezioni a Follonica. Via libera del Pd a primarie di coalizione tra Pecorini e Ricciuti

Il Pd, riunito nell’assemblea dell’Unione comunale, ha deciso a maggioranza assoluta di chiedere l’indizione delle primarie di coalizione, presentando il vicesindaco Andrea Pecorini come proprio candidato per il centrosinistra follonichese. "Il percorso del Pd verso le amministrative – dice la segretaria Mirjam Giorgieri – è stato fin dall’inizio improntato all’apertura verso la città. Abbiamo utilizzato lo strumento delle consultazioni aperte per ascoltare la voce di tutti. Quell’ascolto ci ha restituito una trasversale richiesta di prosecuzione del lavoro messo in campo in questi anni e un impegno importante del Pd nell’espressione della candidatura. Abbiamo proposto la candidatura di Francesca Stella al centro di un progetto collettivo tutto al femminile, non trovando supporto all’interno della coalizione e infine proposto, per amore dell’unità della coalizione e convinti che fosse la persona più indicata a rappresentarci tutte e tutti, il nome che tutte le forze dell’alleanza hanno da sempre definito come il naturale erede dell’attuale amministrazione, ovvero il vicesindaco Andrea Pecorini".

Poi la Giorgieri parla di un Pd aperto al confronto, magari più sui temi che sulle persone. "Ringraziamo il nostro candidato Andrea Pecorini per la disponibilità a confrontarsi ancora una volta con la città, nonostante la sua figura fosse più volte stata riconosciuta dall’intera coalizione, come unitaria e capace di sintetizzare al meglio tutte le sensibilità. Andrea ha dimostrato in questi anni di governo della città doti non comuni di visione lungimirante perfettamente bilanciata da un pragmatismo che ha impresso nell’amministrazione una forza che ha permesso a Follonica di centrare tanti degli obiettivi i cui frutti si vedono oggi nei cantieri di Senzuno e delle scuole e si vedranno nel prossimo futuro, quando quei cantieri diventeranno solide realtà". Giorgieri si dice poi orgogliosa dell’entusiasmo e della disponibilità con cui Andrea Pecorini e tutto il Pd sono pronti a rimettersi in gioco con le primarie.

"Consapevoli – prosegue – che la vera partita di giocherà l’8 e il 9 di giugno, dove la nostra proposta politica nel segno della continuità nella discontinuità, dovemo ancora una volta convincere i follonichesi a darci quella fiducia, che in questi anni il Pd ha sempre custodito e ricambiato con il massimo della dedizione e del lavoro. Da oggi si scrive una nuova pagina, partendo da quello che di buono è stato costruito e cercando di migliorare quello che non siamo riusciti a fare, sempre al servizio della città e sempre con la lealtà e il rispetto che la comunità del Pd porta e ha sempre portato alla città, mai partito di potere arroccato nelle stanze, ma sempre fra le persone e al servizio dei cittadini, come Andrea Benini, l’intera giunta e i consiglieri comunali del PD hanno fatto e dimostrato in questi anni di amministrazione. Un grande in bocca al lupo ad Andrea, che siamo convinti saprà ricevere il riscontro che merita e che siamo convinti sarà il nuovo candidato del centrosinistra follonichese".