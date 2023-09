"Elevarsi", prosegue la mostra di Vanni

Legato a Massa Marittima dal corso per ceramista tenuto da Pier Luigi Olla che, per primo, gli ha instillato il grande amore per la scultura, Pier Luigi Vanni – alla sua seconda mostra personale alla Galleria Spaziografico che durerà fino a venerdì 22, presenta le sue ultime ricerche scultoree in una mostra dal titolo simbolico:"Elevarsi". La sua formazione classica si è affinata, poi, con l’insegnamento del Plinio Tammaro, che lo ha aperto a nuove espressività scultoree, facendolo uscire, non solo metaforicamente, dalla sua Gavorrano. In questa mostra Vanni presenta la sua doppia identità: come il Prometeo liberato il suo vololibero si eleva fino alle stelle in una tensione verso l’infinito e la sua solida e profonda base classica emerge dalla necessità di colorare le sue opere, come la grande scultura antica (anche se siamo stati indotti dal Winckelmann in poi a considerarla priva di qualsivoglia colore).