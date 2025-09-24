Elettrodotto interrato di undici chilometri

Un passo avanti verso una rete elettrica più moderna, efficiente e sostenibile. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato l’iter autorizzativo per la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato che collegherà i comuni di Gavorrano e Roccastrada.

Il progetto, firmato Terna, prevede un investimento di circa 25 milioni di euro. Il nuovo collegamento elettrico sarà lungo oltre 11 chilometri, completamente interrato, e unirà la linea aerea a 132 kV "Giuncarico-Ghirlanda" con la Cabina primaria di Ribolla, di proprietà del distributore locale.

Un’infrastruttura che punta a migliorare l’affidabilità del servizio elettrico nel territorio, potenziando la rete e al tempo stesso riducendo l’impatto ambientale. Uno degli aspetti più significativi dell’intervento è la demolizione di un tratto di circa 4 chilmetri della linea aerea esistente e la rimozione di 13 tralicci, liberando oltre 12 ettari di terreno attualmente occupato da infrastrutture. Una scelta che, oltre a migliorare l’estetica del paesaggio, contribuisce alla tutela del territorio e alla convivenza tra sviluppo energetico e ambiente.

Terna ha pubblicato l’avviso pubblico con l’elenco delle particelle catastali potenzialmente interessate dai lavori. I cittadini – in particolare i proprietari delle aree coinvolte – possono consultare la documentazione progettuale negli uffici del Ministero, dei Comuni di Gavorrano e Roccastrada, oppure online, tramite i link disponibili sugli albi comunali e sul sito della Regione Toscana.