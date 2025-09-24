Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Grosseto
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Feriti officinaFunerale BazzaniPizzerie Gambero RossoMorta in casaCaro colazione
Acquista il giornale
CronacaElettrodotto interrato di undici chilometri
24 set 2025
NICOLA CIUFFOLETTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Grosseto
  3. Cronaca
  4. Elettrodotto interrato di undici chilometri

Elettrodotto interrato di undici chilometri

Un passo avanti verso una rete elettrica più moderna, efficiente e sostenibile. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha...

Un passo avanti verso una rete elettrica più moderna, efficiente e sostenibile. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato l’iter autorizzativo per la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato che collegherà i comuni di Gavorrano e Roccastrada.

Il progetto, firmato Terna, prevede un investimento di circa 25 milioni di euro. Il nuovo collegamento elettrico sarà lungo oltre 11 chilometri, completamente interrato, e unirà la linea aerea a 132 kV "Giuncarico-Ghirlanda" con la Cabina primaria di Ribolla, di proprietà del distributore locale.

Un’infrastruttura che punta a migliorare l’affidabilità del servizio elettrico nel territorio, potenziando la rete e al tempo stesso riducendo l’impatto ambientale. Uno degli aspetti più significativi dell’intervento è la demolizione di un tratto di circa 4 chilmetri della linea aerea esistente e la rimozione di 13 tralicci, liberando oltre 12 ettari di terreno attualmente occupato da infrastrutture. Una scelta che, oltre a migliorare l’estetica del paesaggio, contribuisce alla tutela del territorio e alla convivenza tra sviluppo energetico e ambiente.

Terna ha pubblicato l’avviso pubblico con l’elenco delle particelle catastali potenzialmente interessate dai lavori. I cittadini – in particolare i proprietari delle aree coinvolte – possono consultare la documentazione progettuale negli uffici del Ministero, dei Comuni di Gavorrano e Roccastrada, oppure online, tramite i link disponibili sugli albi comunali e sul sito della Regione Toscana.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata