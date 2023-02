Eleonora la più giovane Da grande vorrebbe diventare un medico

E’ la più giovane reginetta del carnevale di Follonica. Si chiama Eleonora Verdini, ha 16 anni, ed è stata dal rione Centro per il ruolo di più bella delle sfilate che sono già iniziate. Il suo hobby principale è la danza, da grande vorrebbe fare la cardiologa e per questo studia all’istituto socio sanitario in vista di un possibile futuro all’università, facoltà di medicina. Il sogno di fare il medico lo ha sempre avuto fin quando era una bambina. "In passato ho già frequentato le sfilate del Carnevale ma a terra - ha detto - facendo la ballerina nella mascherata. Era molto divertente. E’ la prima volta che salgo sul carro ed è stato davvero molto emozionante. Attualmente Eleonora frequenta anche i corsi di danza in una scuola follonichese e si trova dunque perfettamente a suo agio nel ruolo di reginetta visto che proprio il ballo e le coreografie sono il principale motore del ruolo di miss. "Un’altra delle mie grandi passioni - ha aggiunto la reginetta - è il mare e a Follonica possiamo dire di essere fortunati. Il Carnevale? E’ un rapporto che arriva da lontano e con questa elezione a reginetta devo dire che mi riempie di orgoglio".

Il debutto in grande stile e senza emozioni c’è già stato la settimana scorsa. Oggi sarà sul carro per la sfida quella più importante anche perchè verrà eletta la reginetta dell’edizione del Carnevale Follonichese. "Il nostro gruppo - ha concluso - quello bianconero è il più bello. E non lo dico perchè è il mio rione, ma perchè è così".