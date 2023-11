Ego Gregorius Papa. Successo della mostra

Si è chiusa a Sovana la mostra "Ego Gregorius Papa" adesso proseguirà il cammino per Canossa, poi a Pistoia e con tutta probabilità tornare a Sovana come sede permanente. "Si è trattato di un’opportunità per far conoscere attraverso la straordinaria figura di Gregorio VII – commenta il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni – anche il nostro territorio". Al curatore della mostra architetto Renaldo Fasanaro il sindaco ha consegnato una targa ricordo, ringraziandolo per il grande lavoro alla base della mostra e per la sua realizzazione. Prima del momento religioso che ha visto la celebrazione dei Vespri Solenni e la lettura della preghiera a San Gregorio, Danilo Morini, assessore alla cultura del Comune di Quattro Castella, Antonello Carrucoli, ricercatore storico e autore del libro GregorioVII e il sindaco Pierandrea Vanni hanno sottolineato il ruolo straordinario e coraggioso di Papa Gregorio per rinnovare la Chiesa.