Educazione stradale a scuola. Incontro con i bambini

Prosegue il progetto nelle scuole dell’infanzia ed elementari del territorio comunale di Orbetello di educazione e sicurezza stradale, programmato dal comandante della Polizia municipale, il maggiore Carlo Poggioli.

E’ stato lo stesso comandante ad illustrare, insieme al sindaco Andrea Casamenti ed all’assessore delegato alla Polizia municipale Roberto Berardi, il programma dei nuovi incontri che dopo le festività natalizie e per tutto l’arco del 2024 interesseranno – appunto – tutte le scuole comunali elementari e dell’infanzia.

"Il tema centrale – hanno spiegato Carlo Poggioli ed il sottufficiale Mara Larini, con il collega Mauro Andreuccetti –, resta quello di illustrare ai bambini i temi della prevenzione e della sicurezza stradale. Nozioni sulla segnaletica stradale verticale ed orizzontale, attraversamenti stradali e pedonali e uscita dalle scuole, la necessità di una guida sicura e rispettosa delle norme, per la sicurezza propria e per quella altrui".

In effetti si tratta di un progetto estremamente importante e utile per insegnare ai ragazzi quelle semplici, ma importanti regoleda seguire per evitare rischi e problemi.

Il Comando della Polizia municipale è intenzionato a proseguire questo progetto con le scuole anche negli anni a venire.

Il Comandante e gli amministratori comunali – al termine degli incontri già svolti – hanno consegnato ai ragazzi dei gadget di fine anno e dello stesso Corpo di Polizia, con soddisfazione dei bambini e dei loro insegnanti e genitori.

Michele Casalini