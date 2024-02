Edo Galli, segreti e tradizioni

La passione per il recupero fatto con materiali naturali. In bilico tra tradizione e innovazione, riuscendo a trovare sempre una miscela perfetta. Fumista, artigiano con un’esperienza alle spalle di trentacinque anni, vetrinista, cataloghista. Tutto questo è Edo Galli. La spalla su cui può contare lo spazzacamino Puncioni. Titolare di un luogo dove il tempo si ferma, con oggetti fatti con la mano esperta ma con pochi materiali, semplici. L’archipenzolo nel cuore di Braccagni. E poi il fuoco, una grande passione che lo ha portato a costruire camini. "Simbolo di una tradizione persa – afferma Galli – erano il ritrovo della famiglia, un tempo. Il camino si pensa fosse l’anima buona della casa, prima venivano messe le ceneri dei defunti sotto il fuoco. Io ho nella parte sottostante il portafoglio di mio babbo. A lui è stato dedicato il Gruppo archivio tradizioni popolari Galli Silvestro. Nei caminetti nuovi metto sempre 20 centesimi per Caronte. Chiedo alle famiglie di trovare qualcosa da mettere per mantenere la tradizione quando costruisco i camini. Vorrei che un giovane si affacciasse alla porta, sarebbe bello poter tramandare le tradizioni, a cui sono legato profondamente".