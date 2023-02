Edizione record per l’atteso ‘Premio Scriabin’

C’è molta attesa, non solo a Grosseto, per il "Premio Scriabin", ormai affermatosi come uno dei più importanti premi internazionali per pianisti solisti, che è giunto ormai alla sua venticinquesima edizione e sarà ospitato, come è ormai tradizione, al Teatro Industri di Grosseto da domenica fino a domenica 26.

Quella di quest’anno sarà un’edizione record, essendo quasi cento, per l’esattezza novantasette, gli iscritti a partecipare, in rappresentanza di ben ventiquattro Paesi di tutti i continenti, Australia compresa. A riprova dell’importanza di questa manifestazione artistiche che ormai si pone tra le più importanti del genere, a livello internazionale.

Tutto questo grazie al Rotary Club Grosseto, al Comune di Grosseto e alla Associazione Berliri Zoppi che ne sono i principali promotori, assieme però a numerosi altri enti, associazioni e privati della Maremma che hanno evidentemente compreso l’importanza di questo evento.

Il programma prevede per domenica gli arrivi dei partecipanti ed il tradizionale concerto del vincitore della passata edizione (Teatro degli Industri, a partire dalle 19), che è il russo Mickail Kambarov. Quindi tre giorni di eliminatorie (la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 19 sempre al Teatro Industri), due giorni di semifinali riservate ai 12 semifinalisti, quindi la finale. E i pianisti finalisti saranno tre e saranno i protaginisti del concerto che è in programma domenica 26 alle o17, sempre al Teatro Industri di Grosseto.

L’ingresso nella sala del Teatro Industri sarà gratuito per quanto concerne le qualificazioni e anche le semifinali, mentre è previsto un ticket per la esibizione dei tre finalisti, in programma domenica. E’ possibile acquistare i biglietti per la finale di domenica 26 (13 euro e 10 euro per i ridotti) tramite la piattaforma del Comune di Grosseto ( ticka.it ) ricordando che è opportuno non attendere l’ultimo momento visto che è da prevedere una folta presenza di appassionati per l’evento conclusivo.