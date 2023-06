Edilizia pubblica Il Sunia incontra cittadini e sindaci

Domani alle 16 nella sala dell’oratorio di Sant’Antonio il Sunia ha organizzato un incontro "per chiedere l’approvazione di una nuova legge quadro sull’edilizia residenziale pubblica, e dare finalmente una risposta al problema dell’emergenza abitativa anche nella nostra provincia".

L’iniziativa è promossa dal Sunia, insieme allo Spi Cgil, rappresentato dal segretario Erio Giovannelli, con le conclusioni affidate alla segretaria generale della Cgil, Monica Pagni.

"Oltre a chiamare a raccolta gli assegnatari degli appartamenti pubblici – dice il segretario del Sunia maremmano, Antonio Terribile (nella foto) – abbiamo ritenuto opportuno invitare i sindaci di Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Isola del Giglio, Magliano, Manciano, Pitigliano e Sorano, insieme al Cda dell’Edilizia provinciale grossetana proprio per sottolineare l’importanza del tema dell’housing sociale. Insieme alle altre associazioni di rappresentanza degli assegnatari di Cisl e Uil siamo decisi a tenere viva l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema dell’edilizia residenziale pubblica (Erp), che per troppi anni è stato tralasciato da chi ha avuto e attualmente ha responsabilità di governo. Come testimoniano l’azzeramento del fondo integrativo per gli affitti, quello per le morosità incolpevoli e di ogni investimento per incrementare gli alloggi pubblici. La nostra mobilitazione non si fermerà fino a quando non porteremo a casa i risultati che ci siamo prefissi. Chiediamo di definire che gli ex Iacp non corrispondano l’Imu ai Comuni come le società immobiliari, finanziamenti costanti per un piano casa nazionale di edilizia pubblica, per famiglie, giovani, anziani, immigrati e per la mobilità lavorativa, nonché nuovi parametri per l’Isee sia per l’accesso che per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica".