L’ultima edicola di Porto Santo Stefano: “E’ dura, ma teniamo botta”

Porto Santo Stefano (Grosseto), 8 marzo 2024 – È l’ultima edicola rimasta a Porto Santo Stefano, l’ultimo avamposto "puro" per quotidiani, riviste e gadget. Qualche attività in paese, perlopiù tabacchini e bar, vendono i giornali come surplus all’interno del proprio esercizio, ma quella di Massimiliano Massimi nel Corso Umberto I è l’ultima edicola rimasta nel capoluogo del promontorio. Che sta aperta 7 giorni su 7, per due settimane al mese, riposando solo una domenica sì e una no. In estate il discorso cambia: con la popolazione che si moltiplica, l’edicola resta aperta tutti i giorni per tutta la stagione. E non manca il servizio a domicilio. Ma com’è cambiato il lavoro negli anni?

"Il problema delle edicole è generale – dice Massimi –. A Porto S.Stefano l’edicola al Valle ha chiuso perché non ci rientrava, la gente purtroppo legge su internet oppure non legge proprio. Anche negli altri paesi le edicole stanno chiudendo. Comunque da quando sono rimasto l’unico le cose vanno un po’ meglio, anche se per chi abita al Valle e negli altri rioni è forse un po’ scomodo arrivare fino qui, specialmente per gli anziani. Comunque la gente ormai si è abituata a venire nel Corso. In estate, essendo in un posto turistico, le vendite comunque vengono triplicate rispetto all’inverno. E noi facciamo anche servizio a domicilio".

Quali sono le cose che si vendono di più? "I gadget per bambini e le enigmistiche si vendono ancora – sottolinea Massimi –. Anche qualche calendario, giornali di gossip, album dei calciatori e carte Pokemon. Le riviste specializzate si vendono meno, mentre i quotidiani hanno i loro lettori affezionati e ancora reggono, e anche i bar danno il loro contributo. Comunque io ho un’attività dove la gente si ferma al volo, i vasi messi nel Corso mi penalizzano un po’, perché le auto non possono fermarsi".