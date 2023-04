Economia e ambiente La gestione del bosco sempre più virtuosa

Una virtuosa gestione dei boschi è essenziale per il mantenimento della montagna. Si è concluso il progetto "Cambio Piano" acronimo di "Cambiare, innovare organizzare il piano di gestione forestale" finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014 - 2020 con un bando emesso dal Gal Far Maremma.

"Si è cercato – ribadisce Giovanni Alessandri, coordinatore tecnico del Progetto – un modo per adattare selvicoltura e le utilizzazioni alle nuove necessità dei gestori forestali, sempre più rivolti al pieno concetto della sostenibilità".

Sono state messe in campo diverse forze, a partire dalla tecnologia. Sono state implementate, ad esempio, alcune soluzioni innovative come l’applicazione della "precision forest harvesting" ovvero dell’abbattimento forestale di precisione per l’ottenimento di utilizzazioni forestali sostenibili. Le nuove tecnologie messe in campo hanno anche permesso di misurare gli impatti delle utilizzazioni forestali.

Gli attori coinvolti hanno puntato attraverso la sperimentazione di nuovi modelli di razionale gestione del bosco, al mantenimento del paesaggio forestale e del mosaico ambientale locale, alla riduzione del dissesto idrogeologico legato all’abbandono dell’agricoltura e della selvicoltura, il tutto finalizzato anche alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici e in un’ottica d’innovazione. Quello che è emerso è un piano di gestione forestale modello delle superfici forestali pubbliche dell’Amiata da affiancare a un piano di gestione tradizionale, quello del Consorzio Forestale. Secondo il presidente del Consorzio Forestale dell’Amiata Fiorenzo Caselli: grazie alla sperimentazione di nuovi modelli di gestione del bosco, il progetto punta a mantenere il paesaggio forestale e a ridurre il dissesto idrogeologico".

Nicola Ciuffoletti