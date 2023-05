Ecco "Verso Massa 2025" Incontro su cultura e istruzione

"Verso Massa 2025: la cultura e l’istruzione come motore di sviluppo locale". È questo il tema del prossimo incontro in programma oggi alle 16, nella sala Mariella Gennai. Si tratta del secondo incontro del percorso avviato dal Comune di Massa Marittima, partendo da uno studio sul territorio realizzato dall’istituto di Management della scuola superiore Sant’Anna di Pisa, per attivare un vero e proprio processo di animazione territoriale, terreno fertile per la nascita di nuove idee, progetti e iniziative imprenditoriali. L’incontro apre con l’introduzione del sindaco Marcello Giuntini, prenderanno poi la parola Marta Bartolini dirigente scolastica dell’Istituto Bernardino Lotti di Massa Marittima con l’intervento dal titolo "L’Istituto di Istruzione Superiore di Massa Marittima: cosa era, cos’è e cosa potrebbe essere"; Emiliano Bravi vicepresidente della Fondazione Its Energia e Ambiente di Colle di Val d’Elsa su "Aumentare l’offerta formativa: gli Its come nuova frontiera dell’incontro tra scuola e territorio". L’architetto Giovanni Tombari, progettista del Museo della Miniera di Massa Marittima illustrerà "Il nuovo Polo Museale del Subterraneo: recupero della discenderia ed innovazione tecnologica al Museo della Miniera".

"Arrigoni Architetti", progettisti del terzo piano del Museo archeologico di Massa Marittima, parleranno di "Facere de materia". Due progetti per il Palazzo del Podestà come affaccio sulla storia". Infine, Donatella Capresi già responsabile del settore opere d’arte e archivio della banca Monte dei Paschi di Siena terrà l’intervento dal titolo "Considerazioni su come diffondere la conoscenza del patrimonio culturale".