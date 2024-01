Ecco "Una bella pagina di storia"

Oggi alle 10, all’hotel Scabris (in viale della Repubblica 2) si parlerà di una parte fondamentale della vita di Scarlino. Flavio Agresti (nella foto), scarlinese doc, presenterà il suo libro "Una bella pagina di storia", una raccolta delle testimonianze dei protagonisti della lunga e vittoriosa lotta contro i "fanghi rossi" della Montedison di Scarlino (1971-1988). Il libro è pubblicato dalla Iod edizioni nella collana Cronisti scalzi. L’iniziativa è promossa dal Comune di Scarlino, dalla Provincia di Grosseto, dall’Isgrec e dalla Cgil Grosseto. A circa 36 anni della cessazione delle discariche in mare degli effluenti acido–ferrosi del biossido di titanio, avvenuta l’8 novembre 1988, il pubblico potrà ascoltare la preziosa testimonianza di una battaglia epica, i cui effetti tuttora incidono nella vita e nella cultura di tutti. lavio Agresti sarà accolto dal sindaco Travison che darà il via all’incontro: a moderare il dibattito sarà il giornalista Luciano Calì. Interverranno: il presidente della Provincia Francesco Limatola, Donatella Spadi, consigliere regionale, il deputato Marco Simiani, e Michele Petraroia dell’Anpi nazionale. La tavola rotonda vedrà gli interventi di Pasquale Testa (Iod Edizioni), Manolo Zocco (Fridaysforfuture), Stefano Neri (Venator Italysrl), Monica Pagni (segretaria generale Cgil Grosseto) e Ilaria Cansella (direttrice Isgrec). A Flavio Agresti saranno affidate poi le conclusioni. L’evento è ad ingresso gratuito.