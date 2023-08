Ecco "Stile Libero" Oggi in scena in piazza Casalini

Oggi, alle 21,30, a Monterotondo Marittimo, in piazza Casalini è di scena "Stile libero", un baule, un chitarrista e una cantautrice, con Lorenza Baudo voce e Paolo Batistini alla chitarra acustica. Si tratta di un dialogo ora divertente ora struggente, talvolta imprevedibile, fra due musicisti poliedrici e affiatati. Nello spettacolo il gusto per il gioco incontra l’amore per la libera interpretazione in un continuo interplay di voce e chitarra. In caso di pioggia il concerto si terrà al Teatro del Ciliegio.