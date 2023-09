Ecco "Sabbia", l’ultima fatica di Quatraro Stasera la presentazione a Torre del Saraceno

Oggi alle 21.30 a Giglio Porto alla torre del Saraceno si terrà la presentazione del libro intitolato "Sabbia" di Fernando Quatraro, ottavo e ultimo evento letterario organizzato dal Circolo Culturale Gigliese per la stagione estiva 2023. La trama si svolge in un’isola non meglio specificata (sottotitolo "racconto dell’isola"). Il periodo è quello dell’ultima guerra mondiale e le vicende sono quelle successive all’armistizio dell’otto settembre 1943. Fra le possibili chiavi di letture del breve romanzo vi è la constatazione che, anche in momenti di tensioni politiche e sociali, una piccola isola possa rappresentare un microcosmo dove contano la conoscenza reciproca e l’amicizia.