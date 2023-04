Ecco "Rifiuta le cattive abitudini"

Insieme alle molteplici attività che Sei Toscana svolge quotidianamente per sensibilizzare i cittadini del territorio sull’importanza delle buone pratiche e della corretta raccolta differenziata, in questi giorni la società lancia una nuova campagna di comunicazione. "Rifiuta le cattive abitudini" nasce con l’obiettivo di evidenziare e, di conseguenza, combattere, i comportamenti errati in merito all’abbandono dei rifiuti. Nel tentativo di sensibilizzare la comunità, la campagna mette in luce il danno, personale e collettivo, provocato dalle cattive abitudini e dal mancato rispetto delle regole che vedono come diretta conseguenza anche un aumento dei costi di servizio. "Con la campagna – spiega il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini – vogliamo innescare un meccanismo di disapprovazione sociale in grado di richiamare tutti ad una responsabilità collettiva. È necessario capire che, chi si comporta in modo scorretto, danneggia l’intera collettività. Non solo sotto l’aspetto ambientale e di decoro urbano, ma anche economico visto che i costi per rimediare a questi incivili comportamenti ricadono nella bolletta di tutti". Il format sarà messo a disposizione di tutti i Comuni dell’Ato Toscana Sud.