Ecco Piazze d’Europa Nel Golfo inaugurazione del mercato internazionale

È partita oggi a Follonica l’11esima edizione di ‘Piazze d’Europa’, la versione maremmana del mercato europeo delle eccellenze gastronomiche e artigianali. Un centinaio gli operatori provenienti da ogni parte d’Europa e non solo (c’è anche chi arriva dagli Usa, dal Messico e dal Perù) presenti fino a domenica a Follonica, seconda tappa di questo giro d’Italia del gusto e dell’artigianato internazionale d’eccellenza. "Piazze d’Europa si conferma un boost molto importante per il commercio della città di Follonica e direi anche per l’intera provincia di Grosseto in considerazione degli alti volumi di turisti che è in grado di attrarre – ha commentato Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto, a margine del taglio del nastro – Già oggi, primo giorno della manifestazione, si comincia a vedere un buon movimento di persone. E’ la prova provata di un format che funziona bene grazie anche al contributo determinante del Comune di Follonica che come associazione di categoria ringraziamo in maniera davvero molto sentita". "Questo è un evento che piace davvero a tutti – ha rimarcato Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto – Piace decisamente agli operatori commerciali di Follonica per il movimento di turisti che è in grado di portare, ma piace anche agli stessi ambulanti del mercato internazionale che provenendo da diversi Paesi arrivano in una città e in un territorio stupendi come Follonica e il suo meraviglio Golfo. Per loro sono tre giorni di lavoro intenso, ma allo stesso tempo anche di ‘vacanza’". "Siamo felicissimi di essere tornati a ospitare un evento internazionale come è quello di Piazze d’Europa – ha affermato il sindaco di Follonica, Andrea Benini – Le previsioni meteo indicano che sarà un fine settimana di bel tempo e dunque invitiamo davvero quante più persone possibile a venire nella nostra città per viverla appieno approfittando di un evento di grandissima qualità come questo". Il grande mercato internazionale di ‘Piazze d’Europa’ a Follonica si snoda tra viale Italia, piazza XXV Aprile e piazza a Mare. L’accesso è libero e gratuito. Ogni giorno gli stand restano aperti fino a mezzanotte. L’ultimo giorno utile per tuffarsi nel mondo dei sapori e dei colori di ‘Piazze d’Europa’ 2023 sarà domani. Anche quest’anno massima attenzione alla sostenibilità ambientale sarà attuata una capillare raccolta differenziata.