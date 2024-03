Ecco "Nuovo Orizzonte Civico" . Vasellini nella neonata associazione

Aria nuova nel centrodestra grossetano. E’ quella a cui fa riferimento Claudio Pacella, ex consigliere comunale, ed ex segretario provinciale della Lega, che ieri ha presentato la nuova associazione politica culturale della città: "Nuovo Orizzonte Civico". Che ha già radici forti, e capacità di creare nuovi equilibri equilibri nel Governo di Vivarelli Colonna. Insieme a Pacella, neo presidente, hanno aderito Alessandro Bragaglia, Alfiero Pieraccini, Ludovico Baldi (tutti e tre consiglieri comunali a Grosseto), e l’assessora Angela Amante. Insieme a loro anche i consiglieri a Roccastrada Lorenzo Piras e Ulderigo Brogi, Marco Nieto (Monte Argentario) e Daniele Brogi (Massa Marittima). Ma come in tutte le inaugurazioni non poteva mancare la sorpresa: che porta il nome di Andrea Vaselli, uomo "forte" della destra Grossetana, e vicinissimo al sindaco Vivarelli Colonna. Che per il momento rimane in quota alla lista civica del sindaco, ma che "guarda con grande ammirazione questo nuovo movimento civico fatto da persone tutte d’un pezzo". Ed è proprio sulla necessità di civismo che Pacella inaugura il nuovo sodalizio. "Tanti hanno smarrito la via di casa – ha detto – Noi no. E’ per questo che abbiamo dato vita a questa associazione che comprende già cinque amministratori di Grosseto. Che hanno e avranno senza dubbio un peso importante nei prossimi mesi. Crediamo che il governo attuale della città non rispetti la volontà dei cittadini. Il sindaco deve capirlo".

Nessuno usa la parola "rimpasto". Ma si intuisce che per Vivarelli Colonna i mesi che lo dividono dalla fine del mandato non saranno facili. "Chiunque abbia voglia di confrontarsi con noi può venire finalmente in un contenitore per esercitare l’azione politica" hanno detto Bragaglia, Pieraccini e Baldi. Istanze che sono state abbracciate anche da altri transfughi del Carroccio. "C’era un malessere. Adesso siamo liberi di fare quello per cui siamo stati chiamati" hanno chiosato Piras e Nieto. Un’associazione che non nasconde le proprie ambizioni. E’ Andrea Vasellini a lanciare il monito: "Questi sono amici – ha detto – che hanno apprezzato le mie battaglie. Come quella contro la moschea di via Trento. Il futuro? Siamo una forza preponderante in Consiglio. Tutti dovranno fare i conti con persone di destra. Che fanno cose di destra come ci hanno chiesto i cittadini. L’importante sarà continuare a dominare lo scenario politico della città".

Matteo Alfieri