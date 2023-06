Ecco "Nautibus" Nuovo servizio gratuito in un itinerario quotidiano

Si chiama "Nautibus" il nuovo bus navetta gratuito che da sabato servirà Follonica in un itinerario quotidiano effettuato nelle fasce orarie 9-12 e 18-24. Il nuovo servizio è realizzato da Autolinee Toscane Spa in collaborazione con il Comune di Follonica per garantire una mobilità sostenibile a favore della cittadinanza e del turismo durante il periodo estivo. Nautibus è un minibus a basse emissioni, accessibile a tutte e tutti, che garantirà collegamenti quotidiani tra i maggiori bacini di sosta localizzati agli ingressi della città, il centro e il lungomare di Follonica. Il servizio sarà attivo con una cadenza oraria di 2530 minuti tra una corsa e la successiva. "L’obiettivo – dice il sindaco Andrea Benini – è quello di incentivare gli spostamenti a bordo di mezzi pubblici, offrendo soluzioni comode per la cittadinanza e per chi si trova a Follonica in vacanza. Il bus è stato fortemente voluto soprattutto per disincentivare l’uso della macchina. Ci auguriamo che la navetta possa diventare un punto di riferimento negli spostamenti quotidiani". "Questo progetto – spiega l’assessora Mirjam Giorgieri – è in linea con la nostra adesione al Pums, il Piano urbano per la mobilità sostenibile, che non ha come priorità la sola modulazione del traffico veicolare, ma la costruzione di un percorso trasparente e condiviso fin dall’inizio con la comunità cittadina, che abbia come obiettivi: l’accessibilità, la gestione condivisa dei beni comuni, la vivibilità, il miglioramento della qualità della vita e la sostenibilità ambientale. Il percorso che seguirà la navetta vuole incentivare l’uso di parcheggi periferici: chi arriva a Follonica in macchina, potrà servirsi delle aree di sosta al cordone, come i parcheggi di via Amendola, via Morandi, via Chirici, via Golino, via Sanzio, via Baldi, e usufruire del Nautibus che passa con cadenza di circa venticinquetrenta minuti, così da raggiungere comodamente il centro e il lungomare senza dover girare alla ricerca di un parcheggio libero". Il servizio offerto prevede che la navetta percorra un itinerario ad anello che si sviluppa da via Amendola, via Leopardi, via Massetana (Parco centrale), via Roma, via Bicocchi (centro città), via Manzoni, via Matteotti, via D. Alighieri, via Fratti, via Zara, lungomare Carducci, via Bicocchi, via Roma, via Massetana, via Leopardi, via Amendola. Saranno effettuate tutte le fermate presenti lungo il percorso.