Ecco "M’Ammalia". Inizia la giornata sugli animali selvatici

Al Museo di Storia naturale si celebra la settimana dedicata ai mammiferi selvatici in Italia, "M’ammalia". E per l’occasione è in programma oggi alle 17, al museo di Fondazione Grosseto Cultura (strada Corsini), l’incontro con Lorenzo Lazzeri sul lupo nel Parco della Maremma. "M’ammalia" è promosso dall’associazione teriologica, in collaborazione con l’associazione dei musei scientifici: l’iniziativa inoltre è realizzata in collaborazione con l’ente Parco regionale della Maremma, nell’ambito di una serie di incontri organizzati sulla specie.