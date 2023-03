Ecco "Mamma Latte" Rotary e Futura insieme per sostenere il progetto

Si è tenuta venerdì la conviviale del Rotary Club di Massa Marittima alla struttura Mater Ecclesiae. Ospiti della serata Valentina Cenerini, ostetrica laureanda e volontaria, ideatrice del progetto "Mamma Latte" e Paulina Joanna Switek, giovane mamma imprenditrice e titolare del marchio Mamashy. Il progetto Mamma Latte è nato dall’idea di contrastare i gravi fenomeni di malnutrizione neonatale presenti in alcune aree del mondo, luoghi in cui questa piaga è purtroppo endemica, provocando in milioni di bambini patologie irreversibili e morte. Mamma Latte intende educare alla riallattazione e all’allattamento baliatico le molte mamme presenti in Kenya e che vivono nelle aree più depresse del paese africano, dove acqua, cibo, medicinali sono di difficile reperimento. Ciò consentirebbe di mettere a disposizione il latte per un numero più significativo di bambini rimasti orfani o privi di un adeguato contesto di protezione. Per questo motivo il Rotary Club di Massa Marittima e la società Futura srl hanno deciso di donare, a supporto del progetto, 4 tiralatte elettrici. "Quando abbiamo saputo dell’esistenza del progetto ‘Mamma Latte’ abbiamo subito cercato di capire come contribuire al suo rafforzamento – ha affermato Paulina Joanna Switek, titolare della Futura srl e proprietaria del marchio Mamashy –. La nostra società commercializza tiralatte elettrici indossabili, pensati per supportare le mamme nella pratica dell’allattamento e delle loro attività quotidiane". "Per noi è un piacere dare un contributo a questa iniziativa – ha sottolineato il presidente Carlo Vivarelli – che va esattamente nella direzione tracciata oltre cento anni fa dal nostro club, ovvero fin dal momento della sua costituzione: consentire ai popoli e, dunque, alle persone di condurre un’esistenza affrancata dai bisogni primari, come quella dell’alimentazione e di vivere in ambienti e contesti congeniali alla protezione della loro salute e della loro incolumità. Il tutto in ottica di un progresso umano orientato alla pace e alla concordia".