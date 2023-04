Ecco l’Ilva di domani Presentato il progetto che ridisegna il centro

Ecco l’Ilva di domani: aperta, verde, rivolta al futuro ma con il suo passato sempre ben presente. Gli architetti di "NuvolaB" l’hanno immaginata così. Per arrivare alla definizione del masterplan – un lavoro imponente, che interessa molti degli edifici contenuti all’interno delle mura magonali per circa sei ettari – è stato portato avanti un lavoro corale, svolto ascoltando le realtà più disparate: dal mondo della scuola, passando per i cittadini e le cittadine, fino alle realtà culturali che in questi anni hanno ripopolato l’area. La volontà è quella di dare nuova vita all’Ilva e recuperare in una visione complessiva di quartiere la sua forte identità, attualizzandola secondo le nuove aspirazioni ed esigenze che la città manifesta, e connettendola al resto del tessuto cittadino.

"È un progetto fondamentale per Follonica e che sarà realizzato nei prossimi anni. Sono stati presi in considerazione tutti gli edifici che oggi dovevano ancora essere riqualificati – spiega il sindaco Andrea Benini – come la torre dell’orologio, la casa con torretta, tutta la stecca delle abitazioni su via Roma ma anche gli spazi verdi, la parte dello sport, la palestra scolastica e la scuola media. Con questo progetto è stato chiesto agli architetti di dare a Follonica un nuovo centro cittadino, dove si possa vivere quotidianamente. L’Ilva non è un’isola irraggiungibile ma va riconnessa con la città". Gli architetti hanno quindi immaginato un progetto che si riconnettesse alle progettazioni già portate a termine in passato e che concludesse un lavoro decennale sull’area. Verranno quindi "ripensate" la piazza del teatro, quella dove affacciano due degli edifici più importanti di tutta l’area, ovvero il Teatro Fonderia Leopolda e la Fonderia Uno, lo spazio retrostante l’edificio che oggi ospita la scuola media sarà la futura piazza dello sport. Oggi l’area ospita un campo da basket ma nel masterplan le aree dedicate alle attività saranno molte e diversificate. Quello della ex centrale elettrica è uno spazio suggestivo ma degradato e oggi molto marginale. Nel progetto lo spazio è stato recuperato su più livelli ed è stato immaginato come un luogo aperto e sviluppato intorno alla storica ciminiera. Di fronte al cancello dell’Ilva è stato riorganizzato il parcheggio. Entrando dall’accesso più importante dell’area, non troveremo più le auto ma la visione sarà omogenea e in continuità con lo spazio esterno.