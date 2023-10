Ecco le nuove panchine. Inaugurate le strutture donate dal Rotary Club

Sono state inaugurate venerdì pomeriggio, al parco giochi di viale Martiri della Niccioleta, le panchine donate dal Rotary Club alla comunità massetana. Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Marcello Giuntini e l’assessore Irene Marconi insieme alla neopresidente del Rotary club di Massa Marittima, Barbara Fiorini e al responsabile area progetti Alessandro Masotti. Le panchine rendono più accogliente il parco, che tra l’altro è adiacente alle scuole della città. Già nel 2021 il Rotary Club di Massa Marittima aveva investito in quest’area del capoluogo, in collaborazione con il Comune, realizzando nella resede scolastica un campo da street basket. "Queste iniziative dimostrano come l’attenzione del Rotary per la comunità locale, ed in particolare per la scuola, sia costante nel tempo" ha detto Irene Marconi. "La collaborazione tra amministrazione comunale e Rotary Club di Massa Marittima è ormai più di una consuetudine, – ha aggiunto il sindaco Marcello Giuntini – considerando i tanti progetti realizzati in questi anni. Ringrazio quindi a nome della comunità il Rotary Club, nella persona della presidente Barbara Fiorini e del responsabile dei progetti Alessandro Masotti. Il Rotary Club è una presenza importante sul nostro territorio".

"Quello di oggi è solo uno dei progetti che abbiamo in mente di realizzare nel corso dei prossimi mesi – ha aggiunto la presidente del Rotary Club Barbara Fiorini – garantendo un’attenzione particolare alla scuola e al territorio. Le panchine si trovano in un parco comunale, che è vicinissimo alla scuola elementare e quindi molto frequentato dai bambini e dalle mamme. Per questo vogliamo renderlo ancora più accogliente. Tra l’altro sono due panchine in plastica riciclata, per cui c’è un’attenzione anche verso la tematica ambientale che è una delle aree di intervento del Rotary. Vogliamo così veicolare un messaggio importante ai bambini sull’utilità e il valore della raccolta differenziata". Sempre collegata alla tematica ambientale c’è in programma un’altra iniziativa del Rotary Club di Massa Marittima dal titolo "Il sistema clima". Vivere il cambiamento e progettare il futuro", che si terrà venerdì alle 17 e 30, alla biblioteca "Badii".

Relatore dell’incontro sarà Roberto Mazzei, già professore ordinario di Paleontologia presso l’Università di Siena. L’evento è finalizzato alla raccolta fondi contro la poliomielite.