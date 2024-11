Ecco le Commissioni. I vertici in Comune

Sono stati eletti i presidenti e i vicepresidenti della 2°, 3°, 4° e 5° commissione consiliare. Per la seconda commissione "Cultura e istruzione" la presidente è Giuliana Fazzini, vice Sandro Poli; per la terza commissione "Bilancio" il presidente è Daniele Brogi e vicepresidente Cosimo Goiardo Gabbrielli; per la quarta commissione "Lavori Pubblici", il presidente è Sandro Poli e il vicepresidente Cosimo Goiardo Gabbrielli; per la quinta commissione "Sanità" il presidente è Simone Cecconi e il vicepresidente Sandro Poli. La nomina della prima commissione "Revisione statuto e regolamenti" è avvenuta nei mesi scorsi: la presidente è Giuliana Fazzini e il vicepresidente Daniele Brogi. "Dopo un percorso durato diversi mesi, – commenta la sindaca Irene Marconi (nella foto) – iniziato con la nomina della prima commissione che si è occupata dell’aggiornamento del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, siamo arrivati finalmente alla definizione di tutte le commissioni comunali. Su proposta della maggioranza è stata istituita una commissione ad hoc sulla sanità, un tema che riveste un’importanza cruciale. La costituzione delle commissioni consiliari è un passaggio fondamentale per garantire la piena operatività del Consiglio comunale, perché permettono di approfondire le diverse tematiche prima della loro approvazione da parte del Consiglio comunale, migliorando la qualità delle decisioni e favorendo un confronto costruttivo tra le diverse forze politiche. Auguro a tutte le commissioni un buon lavoro e un proficuo impegno a servizio di Massa Marittima e dei suoi cittadini".