Ecco le case Epg Consegnati sedici nuovi alloggi in via Orcagna

Sedici nuovi alloggi a Grosseto. Il taglio del nastro è avvenuto ieri mattina nella zona di via Orcagna, dove l’Epg, l’Edilizia popolare grossetana, li ha tirati su con fondi di bilancio propri. Alloggi, che non rientrano in quelli previsti in Erp sovvenzionata assegnabile con graduatoria Comunale, ma che sono stati assegnati con canone agevolato, rivolti soprattutto al così detto "ceto medio". L’edificio si compone complessivamente di quattro blocchi autonomi a pianta quadrata delle dimensioni di 11 x 11 metri circa, ognuno composto di quattro appartamenti termoautonomo per un totale di 16 alloggi. I blocchi, fruibili separatamente, sono collegati tra di loro con dei passaggi coperti che rendono solidali e unica la costruzione. Otto dei sedici appartamenti posti in locazione hanno superficie nette utili pari a 48,80 metri quadri oltre a superfici accessorie, sono dotati di una camera matrimoniale e sono riservati a nuclei di massimo 2 persone. I restanti otto appartamenti di superficie netta utile pari a 92,65 metri oltre a superfici accessorie sono dotati di tre camere matrimoniali e doppi servizi e sono riservati a nuclei di massimo 6 persone. Al piano terra si trovano gli ingressi di otto appartamenti costituiti da un soggiornoangolo cottura, camera, un bagno di servizio e, alcuni hanno un piccolo giardino di proprietà esclusiva con portico. Al piano secondo, a cui ci sia accede tramite delle scale esterne si trovano gli ingressi dei restanti otto appartamenti, suddivisi in due pianerottoli da quattro ingressi ciascuno, costituiti da un soggiornoangolo cottura, camera, un bagno di servizio e due balconi. Al piano sottotetto abitabile si trovano camere con un piccolo bagno e relativi balconi, direttamente collegati ai relativi appartamenti sottostanti del primo piano tramite delle scale interne private. Gli edifici con struttura portante in cemento armato, sono coperte a tetto, con falde inclinate e manto di tegole in laterizio e canali di gronda e discendenti in rame. L’intera costruzione soddisfa elevate prestazioni di risparmio energetico e di isolamento acustico, ottenute con isolanti e infissi con persiane dotati di vetrocamera opportunamente calcolati, La facciata esterna, isolata con sistema a cappotto e rustichino, ha parti rivestite con gradevoli mattoni pieni a facciavista. I quattro blocchetti si integrano bene con la sistemazione esterna, composta da parti pavimentate, comodi posteggi e giardini verdi, utilizzabili dai condomini anche in via esclusiva.

"Abbiamo partecipato al bando, circa sei mesi fa – hanno detto i prossimi affittuari – e siamo contenti che fra qualche giorno potremo entrare nelle nuove case". "Questi bellissimi appartamenti che abbiamo inaugurato – ha detto il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è un sogno che si avvera. E’ un progetto, destinato ad aiutare le famiglie in difficoltà, che difende il diritto all’abitare e tutela la dignità umana".