Ecco le borse di studio su robotica in agricoltura e ambiente

Il Rotary Club Grosseto e l’Associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi propongono anche quest’anno la borsa di studio su robotica in agricoltura e ambiente, giunta alla 4^ edizione. In realtà le borse di studio sono due, da mille euro ciascuna. E per quest’anno sono stati individuati due temi. Uno riguarda l’attività agricola e nello specifico l’agricoltura 5.0, che rappresenta quella più innovativa in assoluto. L’altra riguarda come detto l’ambiente, e più specificatamente la mobilità sostenibile nei parchi urbani e in quelli naturali. "Quest’anno ci sono alcune novità – ricorda il presidente dell’Associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi, Domenico Saraceno –. Nel bando sono state inserite alcune tracce, così da dare indicazioni sugli obiettivi che i candidati dovranno perseguire. Poi il bando quest’anno è aperto a tutti gli studenti di tutti gli istituti superiori della provincia, e potranno partecipare anche gli studenti dell’Its Agroalimentare. Infine ci avvaliamo della sponsorizzazione di 2 aziende private, Sfera agricola e Tenuta agricola dell’Uccellina, che credono nell’innovazione tecnologica e nella possibilità di dare opportunità ai giovani del territorio". Gli elaborati, dovranno essere presentati, in forma scritta ma anche avvalendosi dei più diversi strumenti multimediali, entro il 30 aprile. Il bando è stato diffuso in tutte le scuole tramite il Provveditorato agli studi e per informazioni ci si può rivolgere anche al Rotary o all’Associazione Berliri Zoppi. Un convegno sul tema sarà organizzato a maggio e nell’occasione saranno consegnate le borse di studio. Alla presentazione, oltre a Saraceno, ha partecipato anche Massimo Ciancagli, presidente del Rotary Club Grosseto.