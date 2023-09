Ecco la "Taca Latina". L’hockey ambasciatoredi cultura tra i popoli

Torna il grande hockey internazionale a Follonica. Inizia oggi la "Taca Latina", decima edizione del torneo internazionale, che si giocherà da oggi fino a sabato al Capannino e al Casa Mora di Castiglione. In pista 31 squadre da tutto il mondo. Già oggi le gare inaugurali: s’inizia al Capannino alle 18.30 è la prima sfida sarà tra i veterani del Follonica contro i portoghesi del Vasco de Gama, mentre al Casa Mora il match vedrà di fronte i biancocelesti del Castiglione e i madrileni di Alcalà de Hernanes. Poi a seguire altri tre incontri. Il programma continuerà a ritmo serrato domani con le partite che inizieranno dalle 9.30 e stessa cosa venerdì, mentre sabato 16 sono in calendario semifinali e finali. In totale settanta partite. Un’organizzazione importante che coinvolge oltre 500 persone, fra giocatori (300) e accompagnatori, con le comitive in arrivo non solo dalla Spagna, Portogallo e Italia, ma anche dal continente americano con la presenza di squadre e giocatori provenienti da Cile, Argentina, Brasile, Messico, Germania e Stati Uniti. Giocatori del calibro dell’americano Russell, del brasiliano Karam o dello spagnolo Toni Sanchez, ma anche di Massimo Mariotti e tantissimi altri che hanno pattinato sulle piste italiane e di tutto il globo. Quattro giorni di gare e divertimento, ma anche la possibilità di poter gustare, da parte delle famiglie e degli accompagnatori il clima della terra maremmana e anche i prodotti tipici locali. Alla presentazione della manifestazione, tra gli altri, insieme al sindaco Andrea Benini, c’erano Pep Busquets, Paolo Carosi, che fanno parte della giunta della Taca Latina, Alexandra Pulido, portiere della selezione hockey femminile della Florida.

"Questo nostro incontro è solo un assaggio di quello che vedrete – ha detto il sindaco Andrea Benini –. Tante persone straniere, tante lingue, sinergie di culture, che si incontreranno in una pista da hockey. All’insegna del divertimento e dello stare insieme, cogliendo la vera essenza dello sport. Perché l’hockey fa parte della storia della nostra città ed è costruttore di comunità e spirito di appartenenza ben oltre l’aspetto sportivo e agonistico che rappresenta". Infine il sindaco ha ringraziato l’organizzazione della "Taca Latina", che "riafferma i valori dello sport offrendo tra l’altro visibilità e promozione del territorio".