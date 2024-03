Ecco la reliquia del sangue di S. Francesco. Sarà accolta in città dai Frati Minori

Per ricordare gli otto secoli delle stimmate il 5 gennaio scorso si è aperto, a La Verna, l’anno centenario, che vede coinvolte tutte le componenti della famiglia francescana della Toscana e del mondo. Tra le numerose iniziative in calendario, è prevista anche la peregrinatio di alcune reliquie del santo. La peregrinatio toccherà anche Grosseto da venerdì 8 a domenica 17. Nel cuore della quaresima sarà possibile pregare dinanzi ad una reliquia rappresentata da un grumo di sangue del patrono d’Italia, raccolto dopo la sua stigmatizzazione. A portare la reliquia nella parrocchia di San Francesco, a Grosseto, sarà un gruppo di novizi de La Verna.

"Per tutti noi, è una grande gioia e un grande dono avere il privilegio di essere tra le prime realtà toccate dalla peregrinatio della reliquia del sangue di Francesco – dicono i Frati Minori di Grosseto – Ed è anche un dono che la reliquia resti tra noi per un tempo così prolungato, arricchita dalla presenza dei novizi di La Verna, che potranno conoscere più da vicino la vita di una fraternità di frati impegnati in una parrocchia, potranno incontrare tanta gente, i giovani in modo particolare".

La reliquia avrà base, come detto, nella chiesa di San Francesco, ma nei giorni della peregrinatio toccherà anche altri luoghi. Il momento probabilmente più significativo sarà venerdì 15 marzo, quando la reliquia camminerà coi giovani della Diocesi che vivranno la Via Crucis lungo le strade di Istia d’Ombrone. Ogni giorno, poi, in San Francesco alle 7.30 sarà celebrata la Messa, a cui seguiranno l’ufficio delle letture e le Lodi; alle 12.15 sarà possibile pregare l’Ora media coi frati e di nuovo alle 18 la Messa e, a seguire, i Vespri.