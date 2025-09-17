Ecco la nuova Segreteria provinciale. Termine: "Tutti con Giani"

Il segretario provinciale del Partito Democratico di Grosseto, Giacomo Termine, ha nominato la nuova Segreteria provinciale. L’obiettivo è chiaro: essere immediatamente operativi sulle priorità della provincia e accompagnare, con serietà e unità, la campagna per le elezioni regionali, a sostegno della riconferma del presidente Eugenio Giani, del governo di centrosinistra in Toscana e dei candidati locali. "Ringrazio di cuore tutte e tutti i componenti della precedente Segreteria per l’impegno generoso di questi anni - ha detto Giacomo Termine – Apriamo una fase nuova, con una squadra che mette al centro competenza, ascolto e presenza nei territori. Le sfide che abbiamo davanti — dalla sanità al lavoro, dalle infrastrutture alla transizione ecologica, fino alle politiche per i giovani e all’agricoltura — chiedono un Pd organizzato, capace di proposta e di governo. La prima tappa è la campagna per le regionali: vogliamo che la Toscana continui a essere guidata dal centrosinistra, sostenendo con convinzione Eugenio Giani, i nostri candidati locali, ed un programma che rafforzi sanità pubblica, coesione sociale e sviluppo delle aree interne".

La segreteria è stata strutturata in modo da unire deleghe politiche e coordinamento territoriale, garantendo radicamento capillare in tutta la provincia: Susanna Lorenzini (vice Segretaria), Ciro Cirillo (coordinatore), Daniela Piandelaghi (organizzazione), Mariano Genovese (sanità e sociale), Daniele Tonini (infrastrutture e pianificazione), Christian Marchini (segretario provinciale dei Giovani Democratici e Responsabile politiche giovanili), Rachele Nanni (agricoltura), Cinzia Tacconi (ambiente e Transizione Ecologica), Saimo Biliotti (servizi pubblici Locali). Coordinatori territoriali Lauretta Bianchi (zona sud), Mirjam Giorgieri (zona nord), Federico Badini (Amiata), Demetrio Cozzupoli (zona centro).