Ecco la Festa della bandiera italiana. Una giornata organizzata dal Rotary

Anche quest’anno il Rotary Club Grosseto celebrerà, domenica, la "Festa della Bandiera", che si svolgerà al Teatro degli Industri alle 17 (accesso entro le 16,45), con ingresso libero (obbligatorio prenotarsi a; [email protected]) fino ad esaurimento dei posti. L’appuntamento con il tricolore, che lo scorso anno venne ospitato in un hangar appositamente allestito all’interno dell’Aeroporto Baccarini, si tiene nel giorno del 227° anniversario della nascita della bandiera italiana, e verrà celebrato dal Rotary, anche in altre città della Toscana. "Siamo orgogliosi di poter celebrare quest’anno il compleanno della nostra bandiera in ben otto città toscane" commenta Fernando Damiani, Governatore del 2071° Distretto Rotary. Al Teatro degli Industri il programma prevede il benvenuto del Governatore Damiani, il saluto delle autorità e gli interventi diGiampiero Monti e Giacomo Moscato. Quindi avrà luogo la premiazione di un concorso video fotografico di educazione civica riservata agli studenti e un concerto alla Bandiera (Francesca Giorgi soprano; Jacopo Mai pianoforte) che proporrà brani diversi (Addio del passato, Stride la vampa, Caro nome e Mercè dilette amiche), Liszt (Sonetto 104 del Petrarca, Sogno d’amore e Paganini Etude No 6), Chopin (Studio n.3 e n.4 op. 10), quindi una testimonianza della Nave Amerigo Vespucci: Il Tricolore intorno al mondo, testimonianze dal Sud America.