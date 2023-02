Ecco la comunità "Antincendi"

Inaugurata, alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Stefania Saccardi, la "Firewise" di Poggio alle Trincee, un progetto finanziato dal programma Intermed Italia-Francia per la riduzione delle vulnerabilità del rischio incendi nelle zone di interfaccia urbano-foresta. "Abbiamo costituito – ha detto il sindaco Elena Nappi - come prevede questa certificazione tipica negli Stati uniti, una Comunità di antincendi boschivi, fra le prime sia in Toscana che in Italia, che interessa un’area, quella di Poggio alle Trincee, dove sono presenti delle abitazioni immerse nel bosco. I proprietari hanno sottoscritto le modalità operative che hanno dato il via ai lavori necessari alla creazione di un spazio difensivo in prossimità dei fabbricati, realizzati anche con la partecipazione del volontariato Aib locale". "Questa iniziativa – conclude Elena Nappi – ci ha permesso di costituire la "Comunità Firewise di Poggio alle Trincee", che per il Comune di Castiglione non solo è un prestigioso riconoscimento acquisito, ma è un’importante azione di sicurezza e garanzia per cittadini. Questa piano ci vede presenti sia nell’elenco delle Firewise toscane, che impegnati alla costituzione di altre comunità antincendio".