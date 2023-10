Ecco il Trekking Urbano. Visita al Subterraneo

Si rinnova oggi l’annuale appuntamento con la manifestazione nazionale del "Trekking Urbano", giunta ormai alla XX edizione. Il tema di quest’anno è la sostenibilità e le sue pratiche attraverso i secoli. Grande protagonista sarà, dunque, il Museo Subterraneo, che racconta la storia dello sfruttamento minerario dall’età etrusca fino ai tempi moderni, con un focus importante sulla stagione delle miniere delle Colline Metallifere, tra XIX e XX secolo. Il "Trekking Urbano" mostrerà anche altro: lo sfruttamento del territorio dalle tracce lasciate dai primi uomini in località Le Tane e il monumento ai martiri di Niccioleta nel Parco di Poggio, fino a riflettere sulla riconversione in chiave turistica e culturale con il nuovo polo museale dedicato alle miniere. Il ritrovo è alle 10 al Museo Subterraneo in via Corridoni. Al termine della passeggiata, sulla splendida terrazza del Subterraneo, sarà servito un aperitivo a cura della Condotta Slow Food di Monteregio, che racconterà la sostenibilità in campagna, lo sfruttamento attento del territorio ed il valore di prodotti speciali che uniscono la consapevolezza della tradizione all’innovazione della modernità nelle tecniche di produzione. L’evento è gratuito. A Massa Marittima l’evento è organizzato dal Comune e dalla Cooperativa Zoe, con la collaborazione di Slow Food Condotta di Monteregio. Se nella prima edizione erano 12 i Comuni aderenti, quest’anno viene superata per la prima volta quota 100. "Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli", è il titolo dell’edizione 2023 che vedrà ogni città proporre itinerari insoliti e numerose iniziative per far conoscere e raccontare storie, attività ed esercizi di sostenibilità declinata in tutte le sue accezioni: ambientale, economica e sociale. "Da anni la nostra città e il sistema museale aderiscono al Trekking Urbano – commenta Irene Marconi, assessore alla Cultura e al Turismo – un progetto che si adatta perfettamente alle caratteristiche del borgo e alla collocazione dei vari musei della città. Il trekking, di volta in volta, diventa l’occasione per scoprire una parte della storia urbana o, come in questo caso, di un nuovo allestimento museale. Le tante adesioni ricevute in questi anni ci dimostrano come la modalità del turismo slow sia particolarmente adeguata ai nostri spazi". Info e prenotazioni [email protected] oppure 0566906525.