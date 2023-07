Ecco il tour "Aspettando Festambiente" È partito dal Comune delle cinque vele

Parte da Castiglione della Pescaia il tour #aspettandoFestambiente 2023, ieri sulla splendida cornice della spiaggia, premiata in questi giorni, come la più bella della Toscana, erano presenti Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente, la sindaca Elena Nappi e Sandra Mucciarini, assessora alle politiche sociali. Legambiente in sinergia con le cooperative "Uscita di sicurezza" e "Giocolare" hanno organizzato un momento di gioco e divertimento per i bambini alla Green Beach.

"Questa meravigliosa località costiera – ha dichiarato – è il fiore all’occhiello della Maremma e della Toscana tutta in fatto di buone pratiche ambientali. Nel corso degli anni, sono state numerose le misure attuate e le azioni messe in campo affinché la pressione antropica che di stagione in stagione grava sul territorio avesse un impatto ridotto al minimo. Il merito va di diritto agli amministratori illuminati, con la sindaca Elena Nappi in prima fila, che non si sono mai tirati indietro di fronte alle sfide contemporanee ma che, al contrario, hanno sempre alzato l’asticella "Essere la località scelta da Legambiente per lanciare la XXXV edizione della sua manifestazione nazionale – ha dichiarato la sindaca Elena Nappi – è per la mia amministrazione un grande onore e un segno di responsabilità nei confronti di tutto il territorio, soprattutto quest’anno, in cui l’associazione del cigno verde ha deciso di tornare a premiare le attività dei singoli Comuni. Accettare le sfide che ci mettono davanti i cambiamenti climatici e le crisi della società ci portano a essere sempre più reattivi e competitivi per rimanere al passo con i tempi, anzi forse per andare anche un po’ più avanti e guardare lontano".